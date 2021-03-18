Ни слова о скандале: как Панарин набрал шесть очков в трёх матчах после возвращения в состав «Рейнджерс»

Артемий Панарин набрал два балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». «Рейнджерс» в отсутствие тренерского штаба выиграли со счётом 9:0, а россиянин отметился голом и передачей. Это позволило форварду продлить результативную серию до трёх матчей и вернуться в лидеры коллектива по числу набранных очков. Хоккеист продолжил выступления за команду после временной паузы, которую взял из-за обвинений в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

Второй подряд домашний матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз» стал запоминающимся по целому ряду причин. Хозяева не заметили отсутствия тренерского штаба и в эффектной манере добились победы над прямым конкурентом, отправив в его ворота девять безответных шайб. Поучаствовал в разгроме коллектива из Пенсильвании и Артемий Панарин, недавно оказавшийся в центре скандала. После возвращения в расположение команды россиянин ни разу не покидал лёд без набранных очков и на этот раз тоже решил не нарушать традицию: забросил сам и ассистировал партнёру по звену.

На бумаге встреча с «Филадельфией» обещала стать серьёзным испытанием для «Рейнджерс» — как минимум, по той причине, что пропустить её рисковали один из лучших бомбардиров Павел Бучневич и американский защитник Адам Фокс, которые двое суток назад попали в COVID-протокол. Однако за несколько часов до матча произошла своеобразная рокировка: игрокам разрешили выйти на лёд, в то время как их место в списке занял весь тренерский штаб во главе с тренером Дэвидом Куинном. Замещать их пришлось Крису Кноблауху, руководящему фарм-клубом коллектива — «Хартфорд Вулф Пэк».

«Утром не катался, пришёл на арену — там состоялось собрание, и мы узнали, что тренеры сдали положительные тесты на коронавирус. Никто из игроков не знал, что будет дальше», — признавался после игры Бучневич.

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По словам самого Кноублаха, о необходимости экстренно принять руководство «Рейнджерс» он узнал за несколько часов до встречи с «Флайерз».

«Всё произошло очень быстро. Мне позвонили в 11:30 утра и сказали, что, возможно, я буду руководить «Нью-Йорк Рейнджерс» в вечернем матче. Я спешу домой, собираю вещи. Сначала предполагалось, что это будет одна игра. Но потом мне сказали: «Возможно, ты отправишься в поездку. Так что возьми с собой все нужные вещи», — признался Кноблаух.

Однако если подобное событие и отразилось на выступлении «Рейнджерс», то только положительно. Уже в первом периоде хозяева дважды огорчили Брайана Эллиотта, а автором второй шайбы стал Панарин. Сначала он накрыл Джоэла Фараби у борта и откинул шайбу Райану Строуму, а затем нанёс неотразимый бросок из круга вбрасывания. Для россиянина этот гол стал седьмым в сезоне и уже вторым после возвращения в состав.

Как оказалось, во многом именно вторая шайба стала решающей в противостоянии с «Филадельфией». Она не только позволила «Рейнджерс» упрочить преимущество в счёте, но и стала серьёзным ударом по психологии оппонента. Правда, решающий был нанесён уже в начале второго периода, когда Бучневич оформил дубль за 120 секунд. Вплоть до завершения двадцатиминутки подопечные Алена Виньо пропустили ещё пять раз, причём спасти своих партнёров от разгрома не смог даже основной голкипер Картер Харт. Канадец появился на льду ближе к середине встречи, но был бессилен что-либо изменить.

В итоге самыми результативными стали Мика Зибанежад (3 + 3) и Бучневич (2 + 2). За десять минут швед забросил больше шайб, чем за предыдущие 27 встреч, и повторил рекорд 1978 года по числу набранных баллов за период. Причём один из голов шведа стал возможен во многом благодаря хоккейному интеллекту Панарина. При розыгрыше большинства россиянин взял на себя обязанность доставить шайбу в зону и мгновенно оценил, насколько уязвимыми являются оборонительные порядки противника. Артемий исполнил передачу за спину выстроившимся в линию защитникам и организовал партнёру выход один на один с вратарём.

Третий период стал пустой формальностью, но не для голкипера хозяев Александра Георгиева, подменявшего травмированного Игоря Шестёркина. Россиянин совершил 26 сейвов и оставил ворота в неприкосновенности второй раз в сезоне.

«Конечно, игра получилась нереальной. Очень много голов. Я старался думать о своей работе в воротах. Но нельзя игнорировать, как невероятно наши парни сыграли в атаке. Все делали только правильные вещи. Мы не играли в сумасшедший открытый хоккей. У нас и защита очень хорошо работала. Мы ждали ошибок соперника, их использовали и были в этом очень эффективными», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.

Что касается Панарина, то он продолжил доказывать, что недавний скандал ничуть не сказался на его результативности. Форвард пропустил больше трёх недель, но не растерял форму, а в последних трёх встречах набирал в среднем по два очка. Сначала он отдал результативную передачу в матче с «Бостоном», а затем забросил и дважды ассистировал партнёрам в противостоянии с «Филадельфией», причём для этого ему потребовалось чуть более семи минут.

Неудивительно, что тогда многие поспешили спросить Панарина об обвинениях в избиении девушки в Риге в 2011 году. Однако сам нападающий сказал, что не собирается комментировать это вплоть до окончания сезона, и намерен сосредоточиться на хоккее.

«Сейчас не время говорить об этом. Мне нечего скрывать. Я всё расскажу после сезона, но сейчас я хочу всё внимание уделить играм, а не разговорам на эту тему», — сказал спортсмен.

Но если длительный перерыв и не сказался на настрое игрока, то лишил его шансов побороться за «Арт Росс Трофи» по итогам регулярного чемпионата. На данный момент в активе Панарина значится 24 (7 + 17) очка, что позволяет ему занимать лишь 52-ю строчку в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Столько же у Дрю Даути, Уильяма Нюландера и Бо Хорвата, а также Давида Пастрняка, пропустившего ряд встреч из-за травмы. Но это не должно вводить болельщиков в заблуждение. В нынешнем сезоне Артемий не сбавил обороты и по-прежнему остаётся одним из сильнейших в лиге. Это подтверждает статистика баллов в среднем за игру (1,41), согласно которой он занимает третье место и уступает только партнёрам по «Эдмонтону» — Коннору Макдэвиду (1,75) и Леону Драйзатлю (1,53).

Для сравнения: в прошлом сезоне Панарин набирал 1,38 очка в среднем за игру и в итоге занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, пропустив вперёд всё тех же Драйзатля и Макдэвида, а также Пастрняка. Россиянин (32 + 63) и чех (48 + 47) имели равное количество баллов, но форвард «Бостон Брюинз» оказался выше благодаря большему числу голов. При этом нападающий «Рейнджерс» выходил на лёд на один раз меньше, что также необходимо учитывать.

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Тем примечательнее, что солидный простой не помешал ему остаться среди лидеров «Рейнджерс» по результативности. На данный момент по числу очков он занимает второе место и уступает лишь соотечественнику Бучневичу, проводящему лучший сезон в своей карьере. На данный момент в его активе 26 (10 + 16) баллов в 27 встречах.

Применительно к нынешнему первенству не стоит забывать, что «Рейнджерс» играют в одном из самых ровных и конкурентных дивизионов. Достаточно отметить, что в нём собраны три из четырёх полуфиналистов Восточной конференции прошлого сезона («Филадельфия», «Айлендерс» и «Бостон»), а также коллективы, на двоих выигравшие три из последних пяти розыгрышей Кубка Стэнли («Питтсбург» и «Вашингтон»). На их фоне не слишком выгодно смотрятся «Баффало» и «Нью-Джерси», но последних также не стоит сбрасывать со счетов. Да, за последние восемь лет они лишь раз вышли в плей-офф, но в настоящий момент располагают молодым и перспективным подбором хоккеистов, уже начинающих оправдывать надежды.

Что касается Панарина, то подтвердить статус одного из сильнейших хоккеистов он сможет уже в ближайшие трое суток. В этот период «Рейнджерс» проведёт два выездных матча с «Вашингтоном», на данный момент занимающим первое место в таблице Восточного дивизиона. В случае успеха подопечные Куинна получат шанс не только обойти «Филадельфию» и подняться на пятую строчку, но и вплотную подобраться к зоне плей-офф. На данный момент от неё синерубашечников отделяет шесть баллов.