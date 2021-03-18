«Оттава» проиграла «Ванкуверу», Дадонов, Зайцев и Зуб — без очков

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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Оттава» проиграла «Ванкуверу», Дадонов, Зайцев и Зуб — без очков
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер и Бо Хорват. В составе «Оттавы» — Райан Дзингел и Джош Норрис.

Российский нападающий «Сенаторз» Евгений Дадонов, а также его партнёры по команде российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

Ранее сообщалось, что дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0.

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