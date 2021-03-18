Дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 9:0.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Павел Бучневич (2) и Артемий Панарин, а также Брендан Лемье, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад (3) и Филип Хитил.

На счету Бучневича также две результативные передачи. На счету Панирина — одна.

Российский вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 26, оформив шатаут.

Ранее Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки.