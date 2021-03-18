Дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0
Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 9:0.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Павел Бучневич (2) и Артемий Панарин, а также Брендан Лемье, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад (3) и Филип Хитил.
На счету Бучневича также две результативные передачи. На счету Панирина — одна.
Российский вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 26, оформив шатаут.
Ранее Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки.