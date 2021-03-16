Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос об инциденте, связанном с обвинениями в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я всё скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», — приводит слова российского нападающего журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Артемий Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После нападающий временно прервал выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что три очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией».

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