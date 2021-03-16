Три очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились российский защитник Иван Проворов, Джеймс ван Римсдайк, Джоэль Фараби, Клод Жиру и Якуб Ворачек.

В составе «Нью-Йорка» — российский нападающий Артемий Панарин, Колин Блэквелл, Жюльен Готье и Кевин Руни.

Панарин также отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Кэпиталз».