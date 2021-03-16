СМИ: Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Вашингтоном»

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам принял решение отложить переговоры о новом контракте со своим клубом.
СМИ: Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Вашингтоном»
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, в «Кэпиталз» заинтересованы в продлении соглашения, но стороны приняли решение взять паузу и дождаться момента, когда станут известны условия проведения следующего сезона Национальной хоккейной лиги. 

Овечкин выступает за столичный коллектив с 2005 года. В 2018 году он стал в составе «Вашингтона» обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ.

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