СМИ: Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Вашингтоном»
- Reuters
Как сообщает The Athletic, в «Кэпиталз» заинтересованы в продлении соглашения, но стороны приняли решение взять паузу и дождаться момента, когда станут известны условия проведения следующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Овечкин выступает за столичный коллектив с 2005 года. В 2018 году он стал в составе «Вашингтона» обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ.