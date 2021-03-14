Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Филадельфией Флайерз».

Встреча, проходившая на арене «Уэллс-Фарго Центр» в Филадельфии, завершилась победой гостей со счётом 5:4. 

В составе «Вашингтона» по шайбе забросили Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен, Ник Дауд и Александр Овечкин. У «Флайерз» отличились Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Шейн Гостисбер и Клод Жиру.

На счету форварда гостей Александра Овечкина одна заброшенная шайба. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, вратарь Илья Самсонов отразил 28 бросков из 32. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и его соотечественник Иван Проворов из «Филадельфии» очков не набрали.

Ранее передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Бостон» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить