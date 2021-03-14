Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Филадельфией Флайерз».

Встреча, проходившая на арене «Уэллс-Фарго Центр» в Филадельфии, завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» по шайбе забросили Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен, Ник Дауд и Александр Овечкин. У «Флайерз» отличились Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Шейн Гостисбер и Клод Жиру.

На счету форварда гостей Александра Овечкина одна заброшенная шайба. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, вратарь Илья Самсонов отразил 28 бросков из 32. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и его соотечественник Иван Проворов из «Филадельфии» очков не набрали.

Ранее передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Бостон» в НХЛ.