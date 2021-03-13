Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Бостон» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы К'Андре Миллера, Криса Крайдера, Райана Строума и Павла Бучневича, также записавшего в свой актив голевую передачу.

Артемий Панарин, сыгравший впервые после пропуска восьми матчей из-за скандала после слов Андрея Назарова, провёл на льду 18 минут 45 секунд, и отдал одну результативную передачу. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл весь матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Капризов был признан первой звездой дня в НХЛ.

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