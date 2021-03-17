«Наслаждаешься каждым моментом в его исполнении»: как Овечкин превзошёл Эспозито в списке лучших бомбардиров НХЛ

Гол и результативная передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» со счётом 3:1 и выйти на первое место в Восточной конференции в НХЛ. Российский форвард отличился в 718-й раз и вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ, опередив легендарного нападающего Фила Эспозито. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что соотечественник медленно, но верно движется к рекорду Уэйна Гретцки.

На протяжении двух недель фамилия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не исчезает из информационного пространства. Любители хоккея с интересном наблюдали, как от матча к матчу он приближался к очередному важнейшему рубежу — шестому месту в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ещё не успели стихнуть восторженные комментарии по поводу того, что россиянину удалось сравняться с легендарным Филом Эспозито, как он превзошёл его во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс». Заброшенная шайба и голевая передача помогли столичной команде выиграть со счётом 3:1 и выйти на первое место в Восточной конференции. А сам капитан был признан первой звездой матча и третьей — игрового дня.

Ко встрече со своим главным конкурентом по Восточной конференции в регулярном чемпионате подопечные Питера Лавиолетта подошли с пятиматчевой победной серией, причём в четырёх играх Овечкин отмечался заброшенной шайбой. Не изменил он себе и на этот раз.

Поучаствовав на пару с Евгением Кузнецовым во взятии ворот, автором которого стал Ти Джей Оши, россиянин реализовал большинство на 36-й минуте матча фирменным броском в касание из левого круга вбрасывания. В качестве ассистентов выступили Никлас Бекстрём и Джастин Щульц, эффектно разыгравшие шайбу в зоне «Айлендерс».

Этот гол стал 718-м в карьере Овечкина в НХЛ. Он вышел на единоличное шестое место в списке снайперов и теперь уступает занимающему пятое место канадскому центрфорварду Марселю Дионну 13 шайб. Несмотря на впечатляющее достижение, на послематчевой пресс-конференции россиянин по своему обычаю остался скромен и не забыл отдать должное другим ключевым участникам эпизода — Шульцу и Бекстрёму.

«Рубеж пройден, это уже история. Довольно хорошие показатели, и я счастлив находиться в этой категории. Но сейчас нужно просто двигаться вперёд. Сегодня был очень классный матч, важные очки и, очевидно, большие цифры... Бросок в касание ли это, или кистевой, или подправление. Гол есть гол. И всегда приятно их забивать. Конечно, во время паузы я сразу же поблагодарил Никки и Шульци за отличную работу, они хорошо двигали шайбу и доставили её до меня. Мне же просто оставалось отправить её в ворота», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

При этом у капитана «Вашингтона» самый высокий показатель по заброшенным шайбам за матч среди первой восьмёрки лучших снайперов НХЛ — 0,61 гола за игру. Кроме того, теперь в активе россиянина 1301 очко за карьеру в североамериканской лиге, что позволило ему выйти на 34-е место в истории по этому показателю.

Ещё накануне Эспозито признавался, что давно ожидал, что россиянин догонит его по количеству заброшенных шайб. Теперь он поздравил нападающего с новым успехом и призвал не останавливаться на достигнутом.

«Эй, Алекс, это Фил Эспозито! Поздравляю тебя! Ты фантастический хоккеист. Я не знаю, как тебе удаётся забрасывать столько шайб, учитывая как вратари блокируют со всей этой современной экипировкой. Удачи тебе, продолжай в том же духе, только не в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг», — обратился Эспозито к Овечкину.

And now a message from the great Phil Esposito for Alex Ovechkin on taking over sixth place on the all-time goals list!#ALLCAPS | #Gr8pic.twitter.com/8NydChJFE8 — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Со смешанными чувствами к достижению бывшего подопечного отнёсся наставник «Айлендерс» Барри Тротц, тренировавший «Вашингтон» с 2014 по 2018 год и приведший его к Кубку Стэнли в сезоне-2017/18.

«Не знаю, уместно ли это. Но, скажем так, я бы хотел, чтобы меня сейчас здесь не было. Я признаю его величие и все достижения. Без вопросов, я болею за него. Но только не тогда, когда он играет против нас», — посетовал Тротц.

Разумеется, в стане «Кэпиталз» царила иная атмосфера. Лавиолетт напомнил, что начало сезона не задалось как для нападающего, так и для всей команды в целом. Однако россиянин постоянно создавал опасные моменты и постепенно вернулся в прежнюю форму.

«На мой взгляд, чем лучше ты входишь в свой ритм, тем больше отдачи получаешь в ответ. Тем игрокам, которые постоянно создают моменты и забрасывают шайбы, иногда очень нужно поймать нужный ритм. Так что для меня как раз в этом большая разница между игрой Овечкина и всей команды на старте сезона и сейчас. За последние несколько недель наши результаты сильно изменились, и у нас появилось больше шансов для взятия ворот», — пояснил Лавиолетт.

В свою очередь, Бекстрём также отметил новое достижение Овечкина. Он признался, что рад быть одноклубником такого хоккеиста.

«Это невероятно впечатляет. Интересно и радостно год из года наблюдать, как он бросает по воротам, забрасывает шайбы, как играет в хоккей. Как партнёр по команде ты просто наслаждаешься каждым моментом в его исполнении», — добавил швед.

Лучшим снайпером НХЛ является Уэйн Гретцки. И хотя, чтобы превзойти его достижение, Овечкину необходимо забросить ещё 176 шайб, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уверен, что ему это удастся.

«Овечкин — молодец, будем болеть за него, чтобы он побил все рекорды, которые там остались. Непростая задача, конечно. Будем надеяться, что всё у него получится. Как высоко он будет в топе? Всё зависит от него. Если захочет, то всё сможет. Овечкин может побить неприкасаемый, на первый взгляд, рекорд Гретцки. Главное — это желание и стремление», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».