Бывший тренер Овечкина назвал россиянина величайшим снайпером всех времён

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал выход российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У Александра Овечкина потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времён, потому что никто не может сравниться с ним в плане физики. Никто не бросает шайбу, как Овечкин. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Овечкин во время встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», которая завершилась со счётом 3:1, забросил 718-ю шайбу за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю канадского нападающего Фила Эспозито.

Тротц тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Кэпиталз».