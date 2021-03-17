Бывший тренер Овечкина назвал россиянина величайшим снайпером всех времён
- Reuters
«У Александра Овечкина потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времён, потому что никто не может сравниться с ним в плане физики. Никто не бросает шайбу, как Овечкин. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.
Овечкин во время встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», которая завершилась со счётом 3:1, забросил 718-ю шайбу за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю канадского нападающего Фила Эспозито.
Тротц тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Кэпиталз».