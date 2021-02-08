Напрасный труд: четыре балла Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал четыре балла за результативность в матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Он записал на свой счёт два гола и столько же результативных передач. Дубль позволил нападающему с 711 шайбами сократить отставание от Фила Эспозито (717), который занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако стараний Овечкина оказалось недостаточно для того, чтобы его команда набрала очки.

Начало текущего сезона НХЛ получилось не слишком удачным для Александра Овечкина. В первых четырёх матчах он забросил только одну шайбу, а последующие четыре вовсе вынужден был пропустить из-за попадания в COVID-протокол.

Однако после возвращения на лёд россиянин вновь напоминает себя прежнего. Во встрече с «Бостон Брюинз» гол и пас Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу в овертайме — 4:3. А в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» он отметился 709-й шайбой в НХЛ и вышел на чистое седьмое место в гонке лучших бомбардиров лиги за всю историю.

В индивидуальном плане воскресное противостояние с «Филадельфией Флайерз» было для нападающего ещё более успешным. Он впервые с декабря 2019-го набрал четыре очка за матч (2 + 2) и провёл 146-й матч в НХЛ, в котором набрал больше одного очка. По этому показателю Овечкин занимает пятое место. Его опережают только Уэйн Гретцки (189 матчей), Бретт Халл (158), Марио Лемье (154) и Горди Хоу (147). Тем не менее «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд — 4:7.

Первый период не предвещал «столичным» никаких проблем. Они владели преимуществом и вынуждали соперника обороняться. Активен был и Овечкин. Именно он открыл счёт на 12-й минуте. Александр отличился фирменным щелчком из левого круга вбрасывания и забросил 261-ю шайбу в большинстве в НХЛ. До занимающего второе место по этому показателю Халла ему осталось всего четыре гола.

Вслед за этим россиянин отметился красивой результативной передачей. Он подхватил шайбу в центре площадки, обыграл Филиппа Майерса, который поверил, что форвард будет бросать самостоятельно, и отдал пас на пустые ворота Томасу Уилсону.

Однако злым гением «Вашингтона» стал Скотт Лотон. В концовке первого периода он сократил отставание «Филадельфии» до минимума, а в начале второго сравнял счёт. Тут же в дело вновь вступил Овечкин. На 25-й минуте он уже в равных составах со второй попытки пробил Картера Харта. К слову, канадец — 144-й вратарь, который пропустил от россиянина в НХЛ.

Сам нападающий забросил 711-ю шайбу и в списке лучших снайперов лиги приблизился к Филу Эспозито (717). Также впереди располагаются Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

К сожалению, вёл в счёте «Вашингтон» совсем недолго. Результативные броски Роберта Хагга и Джеймса ван Римсдайка помогли «Флайерс» снова выйти вперёд. После очередного гола наставник «Кэпиталз» Питер Лавиолетт вынужден был провести замену вратаря. Место Витека Ванечека, отразившего лишь десять бросков из 14, занял 39-летний Крэйг Андерсон, дебютировавший в составе команды. Тем не менее второй период всё же закончился с равным счётом. За 57 секунд до сирены Никлас Бекстрём поразил ворота Харта, а Овечкин отметился голевой передачей.

А вот на заключительную двадцатиминутку сил у «Вашингтона» не осталось. Не успели хоккеисты вернуться на лёд, как Шон Кутюрье вывел «Филадельфию» вперёд. В концовке встречи хет-трик оформил Лотон. В попытках спастись Лавиолетт снял голкипера, но это не помогло. Кутюрье лишь поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.

Таким образом, «Вашингтон» не только потерпел третье поражение подряд, но и продлил до пяти серию матчей, в которых команда пропускает не меньше трёх шайб. Не добавляют сил коллективу и многочисленные травмы. Например, последний матч пропускали Ти-Джей Оши, Якуб Врана, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов. Неудивительно, что в отсутствие сразу трёх форвардов Лавиолетт пожаловался на слабую реализацию.

«Мы забили недостаточно для того, чтобы победить. Создали недостаточно голевых моментов, нужно было забрасывать больше. Ну и «Филадельфии» помогали какие-то отскоки и рикошеты, которые играли против нас. Не думаю, что у «Вашингтона» какой-то системный кризис. Но соперник смог реализовать все свои голевые шансы, а мы — нет», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Овечкин же был признан второй звездой матча. Всего в активе россиянина в текущем сезоне теперь значатся 12 баллов за результативность (5 + 7) в восьми матчах НХЛ.