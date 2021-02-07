«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в НХЛ, несмотря на четыре очка Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:7.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин, а также отличились Том Уилсон и Никлас Бекстрём. У гостей хет-трик на счету Скотта Лотона, дубль — у Шона Кутюрье, а ещё по одной шайбе забросили Роберг Хег и Джеймс ван Римсдайк.

Овечкин также отметился двумя результативными передачами.

Для «Вашингтона» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург Пингвинз» от проигрыша «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.