Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс» в матче НХЛ
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
Победу «Айлендерс» принесли шайбы Кэла Клаттербака и Андерса Ли, а Джордан Эберле стал автором дубля. Голкипер Семён Варламов отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.
За «Питтсбург» забили Пьер-Оливье Жозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.
Ранее сообщалось, что голкипер «Далласа» Худобин отстранён от матча с «Чикаго».