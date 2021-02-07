Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Кэла Клаттербака и Андерса Ли, а Джордан Эберле стал автором дубля. Голкипер Семён Варламов отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.

За «Питтсбург» забили Пьер-Оливье Жозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.

Ранее сообщалось, что голкипер «Далласа» Худобин отстранён от матча с «Чикаго».