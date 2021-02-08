«Каролина» и «Коламбус» забросили 11 шайб, Свечников и Гавриков набрали по очку 

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу «Харрикейнз» — 6:5.

В составе гостей отличились Брок Макгинн, Уоррен Фёгеле, Бретт Песке, Винсент Трочек, Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. У «Блю Джекетс» дубль оформил Патрик Лайне, а также по одной шайбе забросили Райли Нэш, Ник Фолиньо и Макси Доми.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей, а также голевой пас оформил другой россиянин защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков.

Ранее сообщалось, что гол Владислава Наместникова помог «Детройт Ред Уингз» прервать восьмиматчевую серию поражений в НХЛ.

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