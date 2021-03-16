Овечкин прокомментировал выход на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от выхода на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин прокомментировал выход на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
  • Reuters

«Мне очень приятно находиться в компании легенд хоккея. У меня в каждом матче есть шикарные моменты, бери и забрасывай. Другое дело, не всегда удаётся реализовывать шансы. Самые важные голы, надеюсь, ещё впереди», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Овечкин во время встречи с «Баффало Сэйбрз», которая завершилась со счётом 6:0, забросил 717-ю шайбу за карьеру в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с канадским нападающим Филом Эспозито.

Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Кэпиталз».

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