Овечкин прокомментировал выход на шестое место по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от выхода на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Забрасывать шайбы — это моя работа. Конечно, показатели очень приличные, и я счастлив, что удалось их добиться. Но это история и нужно продолжать двигаться вперёд», — приводит слова нападающего журналистка Саманта Пелл в своём Twitter.

Овечкин во время встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», которая завершилась со счётом 3:1, забросил 718-ю шайбу за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю канадского нападающего Фила Эспозито.

Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Кэпиталз».