«Он очень техничен»: почему Капризова считают лучшим новичком сезона в НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов может стать обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ. Нападающий «Миннесота Уайлд» за последнее время установил два клубных рекорда и набрал 15 очков в 16 матчах. По статистическим показателям олимпийский чемпион обходит всех дебютантов лиги, а составить ему конкуренцию пока что могут разве что новички-вратари.

Российский хоккеист Кирилл Капризов всё настойчивее претендует на один из самых престижных призов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного сезона. Нападающий «Миннесота Уайлд» вправе считаться фаворитом в споре за «Колдер Трофи» — награду лучшему новичку. 23-летний спортсмен феноменально проводит свой первый сезон в НХЛ и по статистике намного превосходит других дебютантов лиги.

Сейчас у Капризова в активе 15 очков за четыре гола и 11 результативных передач. На фоне опытных игроков это может показаться не таким уж большим достижением для середины сезона — в общем рейтинге лучших бомбардиров россиянин занимает 59-е место. Но по сравнению с другими претендентами на «Колдер Трофи» уроженец Новокузнецка на голову выше. Ближе всех к нему располагается нападающий «Оттава Сенаторз» Джош Норрис, у которого на три голевых паса меньше.

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В случае Капризова нужно учитывать, что он провёл значительно меньше матчей, чем другие новички. В феврале «Миннесота» перенесла несколько игр из-за вспышки коронавируса в команде. Россиянин успел выйти на лёд всего 16 раз, то есть он практически придерживается графика «очко за матч», на что ни один другой дебютант, участвовавший хотя бы в десяти встречах, пока что не способен.

Вырваться вперёд в споре лучших бомбардиров-новичков Капризову помогла недавняя выездная серия «Уайлд», во время которой он сформировал новое звено с Виктором Раском и Матсом Цуккарелло. Сначала россиянин совершил две голевые передачи во встрече с «Анахайм Дакс», потом забросил шайбу и оформил очередной ассист в матче с «Сан-Хосе Шаркс», а затем сделал ещё два результативных паса в игре с «Колорадо Эвеланш».

Последняя передача молодого хоккеиста на Райана Хартмана вообще стала одним из украшений игрового дня — даже официальный Twitter НХЛ написал, что Капризов не перестаёт удивлять своей игрой. К слову, все эти три матча «Уайлд» выиграл с разницей в четыре шайбы.

Kirill Kaprizov keeps finding ways to impress us. 😳 pic.twitter.com/ymt27Yqnhp — NHL (@NHL) February 25, 2021

За это время россиянин установил сразу два рекорда «Миннесоты». Сначала он быстрее других новичков клуба набрал десять очков — для этого нападающему понадобилось 14 матчей. Чуть позже Капризов стал первым, кто в свой дебютный сезон в НХЛ совершил хотя бы два результативных действия в трёх матчах подряд. Стоит также отметить, что сейчас россиянин входит в первую пятёрку своего клуба по показателю полезности с результатом «+7».

Но Капризов отличается не только хорошей результативностью. Комментаторы Altitude Sports отмечали, что во время матча с «Эвеланш» он принёс много пользы своей команде, контролируя шайбу и изматывая соперников.

«Это было замечательно. Он два раза демонстрировал потрясающую технику владения коньками. Я даже представить не могу, насколько талантливым надо быть для этого. Это была одна из самых лучших смен, которую стоит показывать в качестве учебного пособия, как нужно кататься», — сказал бывший игрок НХЛ Питер Макнэб.

«Это был настоящий урок по технике владения коньками от Капризова. Он потрясающе катается, у него всегда есть несколько вариантов, куда двигаться. И мне очень нравится его подход к эпизодам, когда на льду появляется чуть больше пространства, например, в формате «четыре на четыре». Такое впечатление, что он включает повышенную передачу. За ним так интересно наблюдать! У него великолепное катание, он очень техничен», — вторил ему комментатор Райан Картер.

Стараниями Капризова «Уайлд» борется за попадании в плей-офф и занимает пятое место в Западном дивизионе. При этом клуб провёл гораздо меньше игр чем те команды, которым он пока что проигрывает. От «Аризона Кайотс», успевшей провести на три матча больше, команду Капризова отделяет всего одно очко.

Всё это делает олимпийского чемпиона в составе сборной России главным претендентом на «Колдер Трофи», который до него выигрывали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Евгений Набоков, Сергей Самсонов, Павел Буре и Сергей Макаров. Если и может кто-то составить конкуренцию Капризову, то это уже будут не полевые игроки, а вратари.

Авторы фанатского сайта «Миннесоты» Gone Puck Wild уверены, что россиянин в рейтинге новичков занимает первое место, а ближе всех к нему находятся голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кевин Ланкинен, одержавший восемь побед в 14 матчах, и игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. По мнению аналитиков NBC, Капризов и Ланкинен входят в топ-пять фаворитов в споре за «Колдер Трофи».