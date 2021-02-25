Хоккеист Капризов стал рекордсменом «Миннесоты»

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Российский форвард команды «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд для хоккеистов клуба, выступающих первый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккеист Капризов стал рекордсменом «Миннесоты»
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» Капризов отдал две результативных передачи. Это третий матч подряд для российского форварда, в котором он набирает два очка.

Как сообщает пресс-служба клуба, Капризов стал первым дебютантом НХЛ в истории «Уайлд», кому удавалось на протяжении трёх матчей подряд набирать больше одного очка за матч. 

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.

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