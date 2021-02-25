Хоккеист Капризов стал рекордсменом «Миннесоты»

Российский форвард команды «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд для хоккеистов клуба, выступающих первый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» Капризов отдал две результативных передачи. Это третий матч подряд для российского форварда, в котором он набирает два очка.

Как сообщает пресс-служба клуба, Капризов стал первым дебютантом НХЛ в истории «Уайлд», кому удавалось на протяжении трёх матчей подряд набирать больше одного очка за матч.

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.