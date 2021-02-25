Худобин назван первой звездой игрового дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) подвела итоги завершившегося игрового дня.
Худобин назван первой звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт лиги, третьей звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший хет-трик в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:4).

Второй звездой назван нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, сделавший дубль в игре с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ).

Первой звездой признан российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин. Россиянин отразил все 43 броска по своим воротам в матче с «Флоридой Пантерз» (3:0), сделав второй шатаут в сезоне.

Ранее Худобин высказался о победе над «Флоридой».

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