Худобин — о победе над «Флоридой»: возможно, это был один из лучших матчей в моей карьере

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу над «Флорида Пантерз» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В моей карьере были как хорошие игры, так и плохие. Возможно, это был один из лучших матчей. Не знаю, не думаю об этом. Просто радуюсь победе», — цитирует Худобина сайт НХЛ.

В матче с «Флоридой» россиянин отразил все 43 броска по своим воротам. Всего в нынешнем регулярном чемпионате 34-летний Худобин провёл девять матчей и одержал четыре победы. В среднем за игру он отражает 92,8% бросков.

Ранее «Даллас» победил «Флориду» в НХЛ, Худобин совершил 43 сейва.