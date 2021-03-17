Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.

В составе «Нью-Йорка» — Оливер Вальстрём.

Овечкин также отметился результативной передачей.

Таким образом, «Кэпиталз» прервал победную серию «Айлендерс» из девяти матчей.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.