Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.
В составе «Нью-Йорка» — Оливер Вальстрём.
Овечкин также отметился результативной передачей.
Таким образом, «Кэпиталз» прервал победную серию «Айлендерс» из девяти матчей.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.