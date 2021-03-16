Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 6:0.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг и Гарнет Хэтэуэй.

Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Таким образом, Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Нападающий забросил 717 шайб за карьеру в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с канадским нападающим Филом Эспозито.

Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Кэпиталз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить