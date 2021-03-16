«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 6:0.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг и Гарнет Хэтэуэй.

Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Таким образом, Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Нападающий забросил 717 шайб за карьеру в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с канадским нападающим Филом Эспозито.

Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры о новом контракте с «Кэпиталз».