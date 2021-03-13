Феерия в третьем периоде: Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ и стал лучшим российским бомбардиром сезона

Российский хоккеист Кирилл Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ. Нападающий «Миннесоты» забросил три шайбы в третьем периоде матча с «Аризоной». Для этого ему понадобилось 13 с половиной минут, из которых две он провёл на скамейке штрафников. Капризов набрал 23 очка в 25 матчах сезона и стал лучшим российским снайпером и бомбардиром регулярного чемпионата.

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в очередной раз стал главным героем прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он оформил хет-трик в матче с «Аризона Койотиз» и принёс своей команде победу, став первой звездой матча. На то, чтобы забросить три шайбы, 23-летнему россиянину понадобилось всего лишь 13 минут и 24 секунды в третьем периоде.

«Аризона» и «Анахайм Дакс» были единственными клубами, с которыми Капризов уже успел сыграть в своём первом сезоне в НХЛ, но при этом пока не забросил ни одной шайбы. Россиянин дважды выходил на лёд против «Койотиз» во время выездного турне и оформил две передачи в первой игре. Вторая прошла для него и команды не так удачно — Капризов заработал показатель полезности «–3», а клуб потерпел поражение со счётом 2:5.

Также по теме Обвинения Назарова и временная пауза: что известно о скандале с Панариным В «Нью-Йорк Рейнджерс» назвали «сфабрикованной» историю об избиении Артемием Панариным девушки в 2011 году, которую рассказал его...

После этого «Миннесота» дважды сыграла с «Вегас Голден Найтс», и в одной из игр Капризов прервал свою пятиматчевую безголевую серию. Он забросил шайбу в большинстве и набрал 20-е очко за сезон, хотя в той встрече получил болезненный удар в голову и провёл несколько минут в раздевалке. До него ещё ни один новичок «Уайлд» не набирал 20 баллов в свой первый сезон.

Свой клубный рекорд Капризов улучшил в следующем домашнем матче с «Аризоной», причём сразу на три пункта. Первые два периода прошли достаточно спокойно. Гости нанесли всего 16 бросков, в то время как хозяева площадки попытались открыть счёт 22 раза, причём несколько попыток было на счету Капризова.

И на 46-й минуте достиг своей цели. Россиянин выбрался из угла площадки, избавился от опеки Лоусона Круза и хлёстко бросил, застав вратаря «Аризоны» Эдина Хилла врасплох. Не прошло и две с половиной минуты, как Капризов оформил практически такой же гол, только теперь свой разбег он начал за воротами. А если быть точнее, то стартовал россиянин прямо со скамейки запасных — он нанёс бросок спустя всего лишь десять секунд после выхода на смену.

На 53-й минуте Капризов оказался на скамейке штрафников за задержку Клейтона Келлера. Для «Миннесоты» это было практически второе удаление подряд, а для «Аризоны» — шанс переломить игру. Но гости им так и не воспользовались, и на последней минуте Юнас Бродин забросил шайбу в пустые ворота «Койотиз». Это вынудило Хилла вернуться на свой пост и доигрывать матч.

И спустя десять секунд канадского вратаря вновь расстроил Капризов. Россиянин, ранее оформивший первый дубль в НХЛ, получил шайбу в левом круге вбрасывания и мощно бросил её с колена. Как и в случае с первым голом, ассистировал ему норвежец Матс Цуккарелло. На то, чтобы оформить хет-трик, Капризову понадобилось всего 804 секунды игрового времени, из которых он 120 провёл в штрафном боксе и 497 — на скамейке запасных. Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон признался, что уже не удивляется такой классной игре россиянина.

«Капризов нас уже не удивляет, верно? Уверен, что вы не удивлены. В каждой игре он показывает что-то интересное. Это очень особенный хоккеист. Думаю, нам придётся привыкать к этим вещам», — сказал Эвансон после победы со счётом 4:0.

В последний раз Капризов оформлял хет-трик ещё во время игры в Континентальной хоккейной лиге в составе ЦСКА. 1 октября 2019 года он забросил три шайбы «Спартаку». Россиянин стал вторым новичком «Миннесоты» после Джастина Фонтейна, который забросил три шайбы за матч, и всего лишь третьим хоккеистом в составе клуба, которому для этого хватило одного периода.

Капризов продолжает уверенно лидировать в рейтинге самых результативных дебютантов лиги. Его и раньше можно было считать главным претендентом на «Колдер Трофи», но теперь вопрос обладателя этой награды можно считать практически решённым. Вдобавок именно Капризов сейчас является лучшим российским бомбардиром и снайпером НХЛ — он обошёл на один пункт в этих списках Андрея Свечникова и Александра Овечкина соответственно. 23-летнему хоккеисту осталось набрать ещё 13 очков в 31 матче, чтобы побить клубный рекорд результативности среди новичков. С 2000 года он принадлежит Мариану Габорику.