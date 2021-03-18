«Монреаль» с Романовым проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Блейк Уилер, Кайл Коннор (2) и Николай Элерс. В составе «Монреаля» — Филлип Дано, Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0.