«Сент-Луис» Тарасенко уступил «Лос-Анджелесу» и потерпел пятое поражение подряд

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«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» Тарасенко уступил «Лос-Анджелесу» и потерпел пятое поражение подряд
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Дрю Даути, Карл Грундстрём, Тревор Мур и Анже Копитар. В составе «Сент-Луиса» — Майк Хоффман.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Сент-Луис Блюз» потерпел пятое поражение подряд в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0.

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