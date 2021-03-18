«Сент-Луис» Тарасенко уступил «Лос-Анджелесу» и потерпел пятое поражение подряд
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Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Дрю Даути, Карл Грундстрём, Тревор Мур и Анже Копитар. В составе «Сент-Луиса» — Майк Хоффман.
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Сент-Луис Блюз» потерпел пятое поражение подряд в НХЛ.
Ранее сообщалось, что дубль Бучневича и гол Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» со счётом 9:0.