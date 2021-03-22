«Авангард» победил «Металлург» и вышел вперёд в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина

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В третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург».
«Авангард» победил «Металлург» и вышел вперёд в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина
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Матч, проходивший на «Арене Металлург» в Магнитогорске, завершился со счётом 0:3. Заброшенными шайбами у «Авангарда» отметились нападающие Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов.

Омский клуб вышел вперёд в серии со счётом 2:1. Четвёртая игра состоится в Магнитогорске 24 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл в серии плей-офф КХЛ.

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