ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл в серии плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл в серии плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Константина Окулова и Антона Слепишева, отличившегося в овертайме.

В составе «Локомотива» шайбу забросил Павел Тютнев.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая, четвёртая игра пройдёт 23 марта в Ярославле.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

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