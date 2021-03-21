ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл в серии плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу ЦСКА принесли шайбы Константина Окулова и Антона Слепишева, отличившегося в овертайме.
В составе «Локомотива» шайбу забросил Павел Тютнев.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая, четвёртая игра пройдёт 23 марта в Ярославле.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.