«Колорадо» одержал победу над «Аризоной», Ничушкин отдал две передачи
- Reuters
Встреча, проходившая на «Хила Ривер Арене» в Глендейле, завершилась со счётом 5:1 в пользу «Колорадо».
В составе победителей дублем отметился Йоонас Донской. Еще по шайбе забросили Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен и Назем Кадри. У «Койотис» отличился Оливер Экман-Ларссон.
Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счёт две результативные передачи. Защитник хозяев Илья Любушкин результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ.