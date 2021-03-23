«Колорадо» одержал победу над «Аризоной», Ничушкин отдал две передачи

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотис».
«Колорадо» одержал победу над «Аризоной», Ничушкин отдал две передачи
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Хила Ривер Арене» в Глендейле, завершилась со счётом 5:1 в пользу «Колорадо».

В составе победителей дублем отметился Йоонас Донской. Еще по шайбе забросили Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен и Назем Кадри. У «Койотис» отличился Оливер Экман-Ларссон.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счёт две результативные передачи. Защитник хозяев Илья Любушкин результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ.

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