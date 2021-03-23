Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».

Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» по дублю оформили Каапо Какко и Крис Крайдер, ещё одна шайба на счету Адама Фокса. У «Баффало» отличились Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Джефф Скиннер.

В активе российского форварда хозяев Артемия Панарина ассистентский хет-трик, у его соотечественника Павла Бучневича одна результативная передача. Вратарь Александр Георгиев участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина в овертайме проиграл «Нью-Джерси» в НХЛ.