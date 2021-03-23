Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» по дублю оформили Каапо Какко и Крис Крайдер, ещё одна шайба на счету Адама Фокса. У «Баффало» отличились Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Джефф Скиннер.

В активе российского форварда хозяев Артемия Панарина ассистентский хет-трик, у его соотечественника Павла Бучневича одна результативная передача. Вратарь Александр Георгиев участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина в овертайме проиграл «Нью-Джерси» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить