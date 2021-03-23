«Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Сорокин отразил 36 бросков

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
«Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Сорокин отразил 36 бросков
  • Reuters

Матч, проходивший в «Уэллс-Фарго Центре» в Филадельфии, завершился со счётом 2:1 (ОТ) в пользу гостей.

В составе «Айлендерс» отличились Оливер Вальстрём и Энтони Бовиллье, забросивший победную шайбу в овертайме. У «Флайерз» отличился Оскар Линдблом. 

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 36 бросков из 37. Его соотечественник Семён Варламов участия в матче не принимал. Защитник хозяев Иван Проворов не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее «Колорадо» одержал победу над «Аризоной», Ничушкин отдал две передачи.

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