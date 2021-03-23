Результативная передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от разгрома от «Вегаса»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз».

Матч, проходивший на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо, Марк Стоун (дважды), Киган Колесар и Вильям Карлссон. За «Сент-Луис» отличился Винс Данн.

Российский форвард гостей Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее «Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Сорокин отразил 36 бросков.