Результативная передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от разгрома от «Вегаса»
- Reuters
Матч, проходивший на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо, Марк Стоун (дважды), Киган Колесар и Вильям Карлссон. За «Сент-Луис» отличился Винс Данн.
Российский форвард гостей Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативную передачу.
Ранее «Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Сорокин отразил 36 бросков.