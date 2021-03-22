СКА обыграл «Динамо» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

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В матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо».
СКА обыграл «Динамо» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча, проходившая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе СКА забрасывали Василий Подколзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев, ставший автором победной шайбы. У хозяев отличились Дмитрий Яшкин и Иван Игумнов.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Москве 24 марта.

Ранее «Авангард» победил «Металлург» и вышел вперёд в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

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