Гол и два паса за 11 минут: как Панарин перевернул игру с «Вашингтоном» и затмил Овечкина

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча с «Вашингтоном». Он отличился сам и дважды ассистировал партнёрам в третьем периоде, благодаря чему его команда смогла одержать волевую победу. Добиться успеха помогли и 30 сейвов Игоря Шестёркина. В то же время Александр Овечкин и Евгений Кузнецов прервали свои результативные серии, не набрав ни одного очка.

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Илья Шестёркин стали главными героями матча с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Они помогли своей команде одержать победу со счётом 5:2 и были признаны первой и второй звёздами встречи благодаря камбэку, организованному в третьем периоде.

За три дня до этого команды уже встречались под сводами Capital One Arena и провели сверхрезультативную игру. Гости смогли забросить четыре шайбы в заключительной 20-минутке, но так и не спаслись от поражения со счётом 5:4. Для «Рейнджерс» эта неудача была особенно неприятной в свете борьбы за Кубок Стэнли. Несмотря на наличие нескольких звёзд в составе, ньюйоркцы занимают шестое место в своём дивизионе и рискуют не попасть в плей-офф. С учётом того, что до конца регулярного чемпионата остаётся всего полтора месяца, ответная игра с «Вашингтоном» была очень важна для команды Панарина.

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Однако матч в «Мэдисон Сквер Гарден» начался совсем не так, как хотелось хозяевам. Не прошло и пяти минут после стартового вбрасывания, как в воротах Шестёркина побывали две шайбы. Сначала Ти Джей Оши реализовал большинство, а спустя 118 секунд Ник Дауд завершил контратаку, затолкав шайбу вместе с российским голкипером, который выиграл все предыдущие встречи с «Кэпиталз» в этом сезоне.

«Рейнджерс» смогли до конца первого периода отыграть одну шайбу, и помогла им в этом ошибка Дмитрия Орлова. Защитник на чужой синей линии попытался обыграть Филипа Хытила, но потерял шайбу и позволил чеху убежать к воротам. Витек Ванечек не смог остановить соотечественника.

Вернуть преимущество в две шайбы гостям так и не удалось. У первого звена, в котором к Оши и Александру Овечкину присоединился Евгений Кузнецов, никак не получалось вновь огорчить Шестёркина. Для команды это был очень плохой сигнал — в марте «Вашингтон» потерпел всего лишь два поражения, но именно в тех играх российские нападающие не совершали никаких результативных действий.

После спокойного второго периода, в котором 16 бросков обеих команд так и не преобразовались в голы, настало время Панарина спасать матч. На пятой минуте заключительного отрезка он отвлёк на себя внимание трёх игроков «Вашингтона», а сам отдал шайбу Райану Строуму, который затем позволил Каапо Какко сравнять счёт. Ещё один пас Панарин совершил две минуты спустя, решив доверить шайбу защитнику Адаму Фоксу. Тот не растерялся и после сольного прохода по правому борту вывел «Рейнджерс» вперёд, набрав 15-е очко в восьми последних матчах.

Панарин же в 93 матчах за «Нью-Йорк» совершил уже 86 голевых передач, чего не удавалось даже Уэйну Гретцки после его перехода в клуб. Для россиянина теперь открыт путь к достижению не менее великого Марка Мессье, который в первых 100 играх за клуб 93 раза ассистировал партнёрам.

Незадолго до конца матча Панарин отличился и сам. Он дождался передачи у чужой синей линии и хладнокровно реализовал выход один на один. За последние 11 минут матча он не только обошёл Овечкина в рейтинге лучших российских бомбардиров сезона, но и стал первым среди соотечественников, оказавшись выше Павла Бучневича. Правда, форвард «Рейнджерс» быстро вернул Панарина на второе место и своим голом в пустые ворота тоже набрал 32-е очко за сезон.

Шестёркин завершил матч с 30 сейвами и одержал третью победу над «Вашингтоном» из трёх возможных в нынешнем сезоне. Если Панарин в итоге был признан лучшим игроком матча, то российский голкипер получил статус второй звезды.

«Я просто старался делать свою работу. Да, мы пропустили в начале матча два быстрых гола, но я до последнего верил в команду и старался делать всё, что могу. Ребята заблокировали очень много бросков (13. — RT) и реализовали свои моменты, поэтому мы победили. Все молодцы», — сказал Шестёркин после матча.

Овечкин, Кузнецов и Орлов завершили встречу с показателем полезности «–2». У обоих нападающих было по пять очков в последних трёх матчах, но обе серии оборвались. Впрочем, для «Вашингтона» это поражение не стало катастрофическим, так как команда уже практически обеспечила себе выход в плей-офф. «Рейнджерс» же пока так и остаётся в пяти очках от зоны плей-офф.