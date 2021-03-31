«Осколки пробили кабину экскаватора»: машинист Владимир Бакай погиб в одном из карьеров Донбасса во время обстрела ВСУ
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2 декабря 2014 года украинские войска после длительного перерыва нанесли ракетно-артиллерийские удары по Старобешевскому району Донецкой области. В результате обстрела из РСЗО «Град» по жилым кварталам и близлежащим территориям погибли несколько человек. Среди жертв атаки — машинист Владимир Бакай.

49-летний Владимир Бакай работал машинистом экскаватора в Восточно-Стыльском карьере. 2 декабря около пяти часов вечера он догружал последний вагон, как вдруг начался артиллерийский обстрел.

«Снаряд взорвался рядом с экскаватором, — вспоминает его супруга Елена Бакай. — Осколки пробили кабину, и Владимир получил смертельное ранение. Его обнаружил горный мастер после того, как не смог связаться с ним по рации».

Как позже установили медики, Бакай скончался от множественных осколочных ранений туловища и повреждений внутренних органов. Через два дня его похоронили.