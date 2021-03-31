35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Дейтройт» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Флориде» принесли шайбы Джонатана Юбердо, Бретта Коннолли и Картера Вераге, оформившего дубль. Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

«Чикаго» ответил голом Филипа Задины. Евгений Свечников и Владислав Наместников очков не набрали.

Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.