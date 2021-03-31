Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

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«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Блэкхоукс» принесли шайбы Дилана Строума и Алекса Дебринкэта. Никита Задоров не отметился результативными действиями.

«Каролина» ответила шайбой Евгения Свечникова.

В других матчах игрового дня «Бостон Брюинз» по буллитам победил «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4), «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» (1:3), «Монреаль Канадиенс» всухую обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (4:0), а «Нэшвилл Предаторз» в овертайме взял верх над «Даллас Старз» (3:2).

Ранее сообщалось, что 35 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Дейтройт» в матче НХЛ.

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