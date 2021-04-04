Ассист Кныжова помог «Сан-Хосе» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Сан-Хосе» дублем отметился Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Дилан Гэмбрелл. В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Дастин Браун и Тревор Мур.

Российский защитник Николай Кныжов отметился результативной передачей. 

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ. 

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