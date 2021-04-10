СМИ: «Нью-Джерси» выставил Гусева на безусловный драфт отказов
- Reuters
Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в своём Twitter.
Отмечается, что причиной, почему Гусева не забрали с драфта отказов, куда он в предыдущий раз был помещён 1 апреля, является оставшаяся по его контракту зарплата в $4,5 млн.
28-летний Гусев в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах, набрав 5 (2 + 3) очков. Последний, на данный момент матч он провёл 20 марта.
Ранее сообщалось, что «Вегас» объявил о подписании контракта с Марушевым.