СМИ: «Нью-Джерси» выставил Гусева на безусловный драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» выставил российского форварда Никиту Гусева на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в своём Twitter.

Отмечается, что причиной, почему Гусева не забрали с драфта отказов, куда он в предыдущий раз был помещён 1 апреля, является оставшаяся по его контракту зарплата в $4,5 млн.

28-летний Гусев в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах, набрав 5 (2 + 3) очков. Последний, на данный момент матч он провёл 20 марта.

Ранее сообщалось, что «Вегас» объявил о подписании контракта с Марушевым.