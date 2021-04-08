Клуб НХЛ «Вегас» объявил о подписании контракта с Марушевым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» сообщил о подписании контракта с российским форвардом Максимом Марушевым
Клуб НХЛ «Вегас» объявил о подписании контракта с Марушевым

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 22-летним россиянином, выбранным на драфте-2020 под общим 215 номером, рассчитано на года, начиная с сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Марушев провёл 7 матчей в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», в которых набрал 1 (0 + 1) очко, а Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) на счету Марушева 41 матч в которых он набрал 21 (8 + 13) очков.

Ранее сообщалось, что «Калгари» подписал контракт с российским защитником Кузнецовым.

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