«Оправдывает свою зарплату»: Панарин набрал четыре очка в матче с «Питтсбургом» и превзошёл достижение Ягра

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл самый результативный матч в сезоне. Во встрече с «Питтсбургом» он набрал четыре балла за гол в большинстве и три передачи. По средним набранным очкам в регулярном чемпионате россиянин вышел на второе место, уступая только Коннору Макдэвиду. Также Панарин обошёл Яромира Ягра по результативности в первых ста матчах за клуб и скоро может стать абсолютным рекордсменом, опередив Марка Мессье.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл очередной выдающийся матч в Национальной хоккейной лиге. Он набрал четыре очка в домашней встрече с «Питтсбург Пингвинз», а всего за четыре последние игры форвард совершил 11 результативных действий. Заодно он вышел на второе место за сезон по средним набранным баллам за матч.

Для «Рейнджерс», где из российских игроков также выступают вратари Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а также нападающие Павел Бучневич и Виталий Кравцов, настало непростое время борьбы за участие в Кубке Стэнли. Перед приездом «Питтсбурга» нью-йоркцы занимали шестое место в дивизионе и отставали от зоны плей-офф на пять очков. При этом у «Бостон Брюинз», который пока владеет последней путёвкой, имеется две игры в запасе.

В этом сезоне «Рейнджерс» испытывали набольшие проблемы именно во встречах с «Пингвинз», набрав всего пять очков в шести матчах. Но в этот раз игра с самого начала пошла под диктовку хозяев льда. Не прошло и половины периода, как подопечные Дэвида Куинна повели со счётом 3:0, а Панарин записал себе в актив два балла. Заработать первый из них помог Колин Блэквелл — после передачи россиянина он вошёл в зону и бросил шайбу в конёк Майка Мэтисона, отчего она срикошетила в ворота. Затем Панарин отличился сам, точно бросив из левого круга во время розыгрыша большинства. Этот гол стал для россиянина 12-м за сезон.

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«Питтсбург» был ослаблен из-за травм ряда игроков, в том числе Евгения Малкина, и оперативно смог ответить только одним голом. Спустя всего 40 секунд гости сами воспользовались численным перевесом и распечатали ворота Шестёркина. Но до конца первого периода «Рейнджерс» вернули себе преимущество в три шайбы, и помог им снова Панарин. При розыгрыше большинства россиянин оказался в левом круге, но на этот раз решил не бросать, а отдать шайбу на другой фланг, где точен был Райан Стром.

В следующем периоде гости отличились вновь, но разница в счёте не увеличилась. Впрочем, обвинять в этом Шестёркина не стоит. За первые 40 минут матча он отразил 29 бросков, притом что его команда за это же время нанесла всего 18. В третьем периоде «Рейнджерс» всё так же редко атаковали, но зато их эффективность достигла невероятных высот — семь бросков привели к ещё трём голам.

Автором одного из них стал защитник Адам Фокс — в меньшинстве он набрал своё третье очко за матч и продлил собственную бомбардирскую серию до 11 игр. А последний для команды гол оформил Павел Бучневич. Вместе с Филипом Хитилом и Панариным он убежал в контратаку и после классной перепасовки партнёров в восьмой раз огорчил вратарей «Питтсбурга». Напоследок гости забросили четвёртую шайбу, после чего Шестёркин зафиксировал для себя 41 сейв, повторив свой лучший результат в сезоне.

За свои четыре очка в матче Панарин был признан первой звездой встречи. В этом сезоне он совершил уже 40 голевых действий, что в среднем составляет 1,48 балла — по этому показателю он вышел на второе место, уступая только Коннору Макдэвиду (1,64).

При этом Панарин продолжает вести заочную борьбу с легендами «Рейнджерс» за право считаться лучшим новичком команды в истории. Набрав за первые 96 матчей 135 очков, он уже давно превзошёл график Уэйна Гретцки, а после встречи с «Пингвинз» оставил позади себя и Яромира Ягра. Следующей целью для российского нападающего является Марк Мессье — у него в первых 100 матчах было 137 очков.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн при этом не стал как-то выделять лидера своей команды, а лишь отметил игру Шестёркина. По его словам, хоккеистам нужно всё равно улучшать свою игру, чтобы чаще добиваться побед.

«Должен сказать, игра была странная. Думаю, что нам очень везло. Мы очень хорошо реализовали большинство (три реализации из трёх. — RT) и нашли способ победить сегодня. Но думаю, что если поговорить с нашими парнями, то мы поймём: чтобы побеждать постоянно, нам надо играть лучше, чем сейчас. Так что выигрывать в этой лиге тяжело, и мы определённо рады двум очкам. Но знаете, наш вратарь совершил очень много классных сейвов, а нам сегодня очень везло», — сказал Куинн.

Панарина похвалил обозреватель NBC Джеймс О’Брайен, назвавший россиянина первой звездой игрового дня. Он отметил, что Панарину могло бы быть под силу набирать больше 100 очков два сезона подряд, если бы не пандемия коронавируса, сократившая регулярный чемпионат.

«Когда мы будем вспоминать, наследие каких игроков пострадало из-за пандемии, то Панарин может оказаться одним из них. Можно легко сказать, что он провёл два сезона, набрав в каждом около сотни очков, но ему надо играть на ещё более высоком уровне, чтобы когда-нибудь добиться этого в будущем. Панарин оправдывает свою среднегодовую зарплату в $11,64 млн и, может быть, достоин даже большего. С учётом того, что контракт 29-летнего игрока действует до 2026 года, может, настанет время, когда люди начнут жаловаться на потолок зарплат. Отчасти логика больших контрактов в том, чтобы как можно быстрее получить отдачу. Главным для «Рейнджерс» будет подтянуть свой уровень до уровня Панарина, пока он ещё остаётся элитным игроком», — написал журналист.