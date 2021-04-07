Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе «Харрикейнз» по дублю оформили Винсент Трочек и Джордан Стаал, а также один раз шайбу забросил Йеспер Фаст. Кроме того, результативной передачей отметился российский форвард команды Андрей Свечников. Гости ответили двумя голами Александра Баркова.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче НХЛ благодаря 29 сейвам Семёна Варламова.

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