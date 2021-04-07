«Айлендерс» одолел «Вашингтон» Овечкина в матче НХЛ благодаря 29 сейвам Варламова
Игра состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу забросил Брок Нельсон, а российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков из 29.
Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что шесть очков Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Питтсбург Пинвинз» в НХЛ.