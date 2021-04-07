«Айлендерс» одолел «Вашингтон» Овечкина в матче НХЛ благодаря 29 сейвам Варламова

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«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу забросил Брок Нельсон, а российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков из 29.

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что шесть очков Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Питтсбург Пинвинз» в НХЛ.

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