«Айлендерс» одолел «Вашингтон» Овечкина в матче НХЛ благодаря 29 сейвам Варламова

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу забросил Брок Нельсон, а российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков из 29.

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шесть очков Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Питтсбург Пинвинз» в НХЛ.