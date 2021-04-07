Шесть очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» в НХЛ
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу хозяев — 8:4.
В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Колин Блэквелл, Мика Зибанеджад, Артемий Панарин, Райан Строум, Алекси Лафренье, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич. Причём россиянин Панарин также отметился тремя результативными передачами, а его соотечественник Бучневич — одной. «Пингвинз» ответили голами Джареда Макканна, Майка Мэтисона, Джейка Гюнцеля и Брайана Дюмулина.
Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 40 бросков из 44.
Ранее сообщалось, что передачи Евгения Дадонова и Артёма Анисимова не спасли «Оттава Сенаторз» от поражения «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.