Шесть очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» крупно обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу хозяев — 8:4.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Колин Блэквелл, Мика Зибанеджад, Артемий Панарин, Райан Строум, Алекси Лафренье, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич. Причём россиянин Панарин также отметился тремя результативными передачами, а его соотечественник Бучневич — одной. «Пингвинз» ответили голами Джареда Макканна, Майка Мэтисона, Джейка Гюнцеля и Брайана Дюмулина.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 40 бросков из 44. 

Ранее сообщалось, что передачи Евгения Дадонова и Артёма Анисимова не спасли «Оттава Сенаторз» от поражения «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.

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