Передачи Дадонова и Анисимова не спасли «Оттаву» от поражения «Виннипегу» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз».

Встреча, проходившая на арене «Белл Эм-ти-си Плэйс» в Виннипеге, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа. Еще по шайбе забросили Адам Лаури и Кайл Коннор.

За «Сенаторз» отличились Райан Дзингел, Джош Норрис и Коннор Браун.

Российские форварды команды гостей Артём Анисимов и Евгений Дадонов записали на свой счёт по результативной передаче. Защитники Артем Зуб и Никита Зайцев очков не набирали.

Ранее «Филадельфия» обыграла «Бостон» в овертайме матча НХЛ, Проворов набрал два очка.