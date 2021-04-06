«Филадельфия» обыграла «Бостон» в овертайме матча НХЛ, Проворов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграла «Бостон Брюинз».

Матч, проходивший на арене «ТД Гарден» в Бостоне, завершился победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Автором победной шайбы в стал Трэвис Санхайм. Еще по разу в составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны и Шон Кутюрье. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов в этой игре отметился двумя результативными передачами.

У «Брюинз» забрасывали Карсон Кульман и Патрис Бержерон.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.