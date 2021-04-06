«Филадельфия» обыграла «Бостон» в овертайме матча НХЛ, Проворов набрал два очка

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обыграла «Бостон Брюинз».

Матч, проходивший на арене «ТД Гарден» в Бостоне, завершился победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Автором победной шайбы в стал Трэвис Санхайм. Еще по разу в составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны и Шон Кутюрье. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов в этой игре отметился двумя результативными передачами.

У «Брюинз» забрасывали Карсон Кульман и Патрис Бержерон.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить