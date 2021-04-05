Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом информирует официальный сайт НХЛ. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) 35-летний россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Первой звездой дня стал голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Мразек, который в матче с «Даллас Старз» (1:0) отразил все 28 бросков.

Замкнул тройку защитник «Аризона Койотис» Джейкоб Чичран. В гостевой игре с «Анахайм Дакс» (3:2 Б) он сделал дубль, а также забросил победный буллит.

Ранее Овечкин заявил, что Самсонов подарил «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Нью-Джерси».

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