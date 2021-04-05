Овечкин заявил, что Самсонов подарил «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру голкипера команды Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4).
Овечкин заявил, что Самсонов подарил «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Нью-Джерси»
  • © Reuters

«У них было много шансов забить, однако Самсонов сегодня был неудержим. Очевидно, что он подарил нам победу. Мы ответили, когда они забросили шайбу. Мы вроде бы перестроились, а потом повели со счётом 3:1, но затем дали им возможность вернуться в игру. Опять же, Самсонов был очень хорош сегодня», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем сезоне Самсонов провёл 13 матчей и добыл в них девять побед, в среднем за игру отражая 89,6% бросков.

Ранее Овечкин вышел на третье место среди левых нападающих в НХЛ по матчам с 3+ очками за игру.

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