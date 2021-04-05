Овечкин вышел на третье место среди левых нападающих в НХЛ по матчам с 3+ очками за игру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место среди левых нападающих в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей, в которых удавалось набрать не менее трёх очков за игру.