Овечкин вышел на третье место среди левых нападающих в НХЛ по матчам с 3+ очками за игру

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место среди левых нападающих в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей, в которых удавалось набрать не менее трёх очков за игру.

Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами. Таким образом, этот матч стал для россиянина 115-м, в котором он записал в свой актив не меньше трёх результативных баллов. По этому показателю он обошёл Мишеля Гуле, на счету которого 114 подобных матчей.

Рекордсменом является Бобби Халл (121), а второе место занимает Люк Робитайл (119).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча c «Нью-Джерси».

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