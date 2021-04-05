Овечкин вышел на третье место среди левых нападающих в НХЛ по матчам с 3+ очками за игру
Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами. Таким образом, этот матч стал для россиянина 115-м, в котором он записал в свой актив не меньше трёх результативных баллов. По этому показателю он обошёл Мишеля Гуле, на счету которого 114 подобных матчей.
Рекордсменом является Бобби Халл (121), а второе место занимает Люк Робитайл (119).
Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча c «Нью-Джерси».