«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных
- Reuters
Об этом сообщается на сайте «Пингвинз».
Как отмечается журналист Стивен Вайно в Twitter, игрок сможет вернуться на лёд не раньше 11 апреля.
Малкин получил повреждение 16 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».
В нынешнем сезоне на счету Малкина 24 (8 + 16) очка в 29 сыгранных матчах за «Питтсбург».
Ранее хоккеист «Питтсбурга» Крис Летанг назвал травму Малкина испытанием для команды.