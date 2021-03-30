«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин помещен в долгосрочный список травмированных игроков.
«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте «Пингвинз».

Как отмечается журналист Стивен Вайно в Twitter, игрок сможет вернуться на лёд не раньше 11 апреля.

Малкин получил повреждение 16 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».

В нынешнем сезоне на счету Малкина 24 (8 + 16) очка в 29 сыгранных матчах за «Питтсбург».

Ранее хоккеист «Питтсбурга» Крис Летанг назвал травму Малкина испытанием для команды.

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