Хоккеист «Питтсбурга» назвал травму Малкина испытанием для команды

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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг отреагировал на травму российского нападающего команды Евгения Малкина.
Хоккеист «Питтсбурга» назвал травму Малкина испытанием для команды
  • Reuters

«Потеря партнёра такого масштаба — это испытание для всех нас. Но в то же время это шанс для других ребят проявить себя в более существенной роли», — цитирует Летанга сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тем не менее, по мнению игрока, «Питтсбургу» не стоит глобально что-то менять после повреждения россиянина, а нужно просто стараться демонстрировать свой хоккей.

В нынешнем сезоне на счету Малкина 24 (8 + 16) очка в 29 сыгранных матчах за «Питтсбург».

Ранее стал известен ориентировочный срок восстановления Малкина после травмы.

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