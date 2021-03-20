Хоккеист «Питтсбурга» назвал травму Малкина испытанием для команды

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг отреагировал на травму российского нападающего команды Евгения Малкина.

«Потеря партнёра такого масштаба — это испытание для всех нас. Но в то же время это шанс для других ребят проявить себя в более существенной роли», — цитирует Летанга сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тем не менее, по мнению игрока, «Питтсбургу» не стоит глобально что-то менять после повреждения россиянина, а нужно просто стараться демонстрировать свой хоккей.

В нынешнем сезоне на счету Малкина 24 (8 + 16) очка в 29 сыгранных матчах за «Питтсбург».

Ранее стал известен ориентировочный срок восстановления Малкина после травмы.